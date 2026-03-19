Suudi Arabistan, hava sahasında bir füze ve 8 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine gönderilen 1 balistik füze ve 8 İHA'nın ülkenin hava sahasında engellenerek imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, önceki açıklamasında son bir saat içerisinde İran'dan atılan 5 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.