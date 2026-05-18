Suudi Arabistan, Irak Yönünden Gelen 3 İha'nın Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

(ANKARA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından gelen 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, pazar günü sabah saatlerinde Irak yönünden ülke hava sahasına giren 3 İHA'nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Maliki, ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlı olduklarını belirterek, "Savunma Bakanlığı, bu saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın egemenliği, güvenliği ve ülkede yaşayanların emniyetini hedef alan her türlü girişime karşı gerekli operasyonel önlemlerin alınacağını kaydeden Maliki, saldırılara karşı tüm tedbirlerin uygulanacağını vurguladı.

