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Suudi Arabistan'ın Riyad ve Necran kentlerinde erken uyarının ardından tehlike geçti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ve Necran'da erken uyarı sistemini devreye aldı. Görgü tanıkları Riyad'da patlama sesleri duyduklarını belirtirken, kurum açıklamasında tehlikenin geçtiğini ve vatandaşlara resmi talimatlara uymaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Necran kentinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı verildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Riyad ve Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan sonraki açıklamalarda ise Riyad ve Necran'da tehlikenin geçtiği ifade edildi.

Açıklamalarda, vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA
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