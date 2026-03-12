Haberler

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahası ile doğu bölgesini hedef alan 3 İHA imha edildi

Güncelleme:
Suudi Arabistan, doğu bölgesine yönelen ve Şeybe petrol sahasını hedef alan insansız hava araçlarını imha ettiğini açıkladı. Ülke, hava tehdidine karşı savunma önlemlerini artırıyor.

Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan İHA'lara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasını hedef alan bir İHA'nın imha edildiği aktarılarak, ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'ya müdahale edildiği kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
