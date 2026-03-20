Suudi Arabistan, hava sahasına giren 2 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, doğu bölgelerine gerçekleştirilen İHA saldırılarına karşılık iki insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. Açıklama, İran'ın bölgedeki saldırılarına misilleme yanıtı olarak geldi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar