Suudi Arabistan, hava sahasına giren iki İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Açıklamada, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, söz konusu İHA'ların son birkaç saatte tespit edilip imha edildiği belirtildi. İran'ın ABD ve İsrail'e karşı misilleme amacıyla Arap ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, son birkaç saatte ülke hava sahasına girdiği tespit edilen iki İHA'nın imha edildiği belirtildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
