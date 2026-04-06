Suudi Arabistan, hava sahasına giren iki İHA'nın imha edildiğini duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Açıklamada, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, söz konusu İHA'ların son birkaç saatte tespit edilip imha edildiği belirtildi. İran'ın ABD ve İsrail'e karşı misilleme amacıyla Arap ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar