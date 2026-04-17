Suudi Arabistan, bu yılki hacı adaylarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladı

Suudi Arabistan, bu yılki Hac mevsimi için tüm uluslararası limanlarının hacıları karşılamaya hazır olduğunu ve ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için en son teknolojilerin ve personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava, kara ve deniz limanlarında hacıları karşılamak için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Hacıların giriş işlemlerini kolaylaştırmak için tüm kaynakların kullanıldığı, bu bağlamda limanlardaki platformların en son teknolojik cihazlarla donatıldığı ve pek çok dili konuşabilen nitelikli personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Son yıllarda, hac mevsimlerinde hacıların hareketini kolaylaştırmak ve kalabalıkları yönetmek için teknoloji kullanımında artış yaşanıyor.