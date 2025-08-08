Suudi Arabistan, Gazze'nin İşgali Hakkında Görüşmeler Gerçekleştirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararı hakkında görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Bin Ferhan'ın Abdulati ve Barrot ile İsrail'in Gazze'yi işgal kararını ve bölgedeki insani durumu görüştüğünü bildirdi.

Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'deki işgalinin ve ihlallerinin durdurulmasının yanı sıra Filistinlilerin yaşadığı insani felaketin sona erdirilme çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal kararı reddedilirken, uluslararası topluma Filistinlilerin soykırıma uğramasını ve zorla yerinden edilmesini önlemek için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal kararı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 330 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 359 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 318 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 249'a çıktı.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.