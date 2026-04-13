Suudi Arabistan: Son Saldırılardan Etkilenen Enerji Tesislerimiz Yeniden Tam Kapasiteyle Faaliyete Başladı

RİYAD, 13 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, son saldırılardan etkilenen enerji tesisleri ve Doğu-Batı boru hattında tam operasyon kapasitesinin yeniden sağlandığını belirtti.

Bakanlığın pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Doğu-Batı boru hattında günde yaklaşık 7 milyon varillik tam pompa kapasitesinin yeniden sağlanması ve Munife sahasında günde yaklaşık 300.000 varillik üretim hacminin geri kazanılması için yürütülen operasyonel ve teknik çalışmalar başarıyla sonuçlandı.

Hureys sahasında ise tam üretim kapasitesinin yeniden sağlanması çalışmalarının halen devam ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlık perşembe günü, Munife petrol üretim tesisi ve Doğu-Batı boru hattı üzerindeki bir pompa istasyonunun da aralarında bulunduğu kilit önemdeki birçok enerji tesisinde faaliyetlerin son saldırıların ardından askıya alındığını duyurmuştu.

