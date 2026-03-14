Suudi Arabistan, ülkenin doğusuna yönelik İHA saldırılarının engellendiğini açıkladı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda gerçekleştirilen 6 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 6 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Peş peşe yapılan iki ayrı açıklamada, 5 İHA'nın ülkenin doğusunda, 1 İHA'nın da Rubül Hali Çölü'nde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, İHA'ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com
500

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti