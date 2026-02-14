Haberler

Suudi Bakan’dan Münih’te Önemli Görüşmeler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile bir dizi konuyu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile bir dizi konuyu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Bakan bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan bin Ferhan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve halihazırda gösterilen çabaları ele aldı.

Suudi Arabistanlı Bakan ayrıca, ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile de bir araya geldi.

Görüşmede diyalog ve hoşgörünün teşvik edilmesi, aşırıcılıkla mücadele, anlayış ile barış içinde bir arada yaşamanın önemi gibi konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Mehmet Ağar yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...