Suudi Bakan’dan Münih’te Önemli Görüşmeler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile bir dizi konuyu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Bakan bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan bin Ferhan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve halihazırda gösterilen çabaları ele aldı.

Suudi Arabistanlı Bakan ayrıca, ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile de bir araya geldi.

Görüşmede diyalog ve hoşgörünün teşvik edilmesi, aşırıcılıkla mücadele, anlayış ile barış içinde bir arada yaşamanın önemi gibi konuları değerlendirildi.