Haberler

Suudi Arabistan, Yemen'in Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak için "hava köprüsü" kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Yemen'in Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak amacıyla bir hava köprüsü kurdu. Yardım paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlamak için gönderiliyor ve bu operasyonun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak için "hava köprüsü" kurduğu bildirildi.

Yemen'in resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Destek ve Lojistik Gücü Komutanlığı, Sokotra Adası'nda ihtiyaç sahibi çok sayıda aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Yardım paketleri, adaya Suudi Arabistan öncülüğündeki Meşru Yönetimi Destekleme Koalisyonu uçakları tarafından ulaştırıldı.

Yemen halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve ilde gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarının bir parçası olduğu belirtilen yardım operasyonu, ilgili yerel kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirildi.

Yardım paketlerinde, ailelerin günlük ihtiyaçlarını desteklemeye katkı sağlayacak çeşitli gıdalar bulunuyor.

Haberde, insani yardımların, kurulan "hava köprüsü" üzerinden önümüzdeki günlerde de gönderilmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Valisi Rafet es-Sakeli, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyonunun doğrudan denetimi altında çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor