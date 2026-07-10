Suudi Arabistan'dan çıkışı engellenen Türk vatandaşı Ali Baybaş, Türkiye'ye getiriliyor
Hukuki süreç nedeniyle Suudi Arabistan'dan çıkışı yasaklanan Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle bugün Türkiye'ye getiriliyor. Baybaş'ın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.
Hukuki bir süreçten dolayı Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getiriliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baybaş hakkında Suudi Arabistan'daki hukuki süreç nedeniyle ülkeden çıkış yasağı getirildi.
Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle bugün Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilecek Baybaş'ın, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması planlanıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz