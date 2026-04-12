Suudi Arabistan'da sel ve şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle başkent Riyad'da birçok bölgede eğitim bir gün süreyle durduruldu. Meteoroloji Merkezi, yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte etkili olan yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini ve ardından kademeli olarak azalmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, yer yer şiddetli yağışların görüldüğüne dikkati çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Riyad'ın çeşitli bölgelerinde ani sel baskınları ve yoğun yağışın etkili olduğu görüldü.

Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı uyarıda, Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı kesimlerinde etkili olan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-İhbariye ise 12 Nisan Pazar günü ülke genelinde çok sayıda okul ve üniversitede eğitime ara verildiğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde salı gününe kadar orta ve yer yer şiddetli yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı

Hürmüz Boğazı'nda tarihi görüntüler!

Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

Müzakerelerle ilgili çarpıcı iddia: Birbirlerini görünce....