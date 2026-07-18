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Suudi Arabistan'ın El-Harc ve Yenbu kentlerinde erken uyarı sistemi devreye alındı

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Suudi Arabistan'ın El-Harc ve Yenbu kentlerinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye sokuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara resmi talimatları takip etme çağrısı yaparken, daha sonra yapılan açıklamada tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Harc ve Yenbu kentlerinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından El-Harc ve Yenbu vilayetlerinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Uyarının niteliğine ve tehlikenin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise "El-Harc ve Yenbu kentlerinde tehlike sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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