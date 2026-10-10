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Suudi Arabistan'da Husi saldırılarında 3 kişi öldü, 36 yaralı; Trump memnun değil

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ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısından memnun olmadığını söyledi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha ve Kral Halid havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısından "memnun olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, "Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Bu iyi değil, hiç iyi bir şey değil. Bundan memnun değilim." yanıtını verdi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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