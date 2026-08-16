Suudi Arabistan'da güneydeki Cazan bölgesi için "acil durum" uyarısı yapıldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde "potansiyel tehlikelere" karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı Ulusal Erken Uyarı Platformu vasıtasıyla alarm verildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamlarca yapılan talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere (Ensarullah Hareketi) yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA