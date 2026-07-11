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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman'a "çifte görev"

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kraliyet kararnamesiyle Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, mevcut görevini sürdürürken Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı olarak da atandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yayımladığı kraliyet kararnamesiyle Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı olarak da atandı.

Suudi basınında yer alan haberlere göre, kraliyet kararnamesi kapsamında Prens Abdülaziz bin Selman, mevcut Enerji Bakanlığı görevini sürdürürken Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Kararnamede söz konusu görevlendirmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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