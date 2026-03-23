Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde füze ve İHA'lara müdahale edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 4 insansız hava aracı (İHA) ile 1 balistik füzenin imha edildiğini, 1 füzenin de yerleşim yeri dışına düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzey sınır bölgesi, Şarkiyye ve başkent Riyad'da tespit edilen İHA ve balistik füzelere ilişkin bilgi verildi.

Kuzey sınır bölgesinde 1, Şarkiyye'de 3 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Riyad'da ise 2 balistik füze tespit edildiği, bunlardan birinin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise yerleşim yeri dışına düştüğü aktarıldı.