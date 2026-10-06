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Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu

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Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu

Kaynak: AA
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