Suudi Arabistan, iki kentte 8 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Önceki açıklamalarda Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine yapılan İHA saldırısına da dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, füze ve İHA'ların nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
