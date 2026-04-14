Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Olayda S.D. ve F.D. adlı iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
C.B, idaresindeki 34 CUV 229 plakalı otomobil, Sultaniye Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 48 N 6114 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 48 N 6114 plakalı otomobilde sıkışan sürücü S.D. ile yolcu F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın