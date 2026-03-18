Balıkesir'de tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.
V.A. idaresindeki 16 BFZ 459 çekici plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Yahyaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü V.A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın