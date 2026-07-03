Balıkesir'de tarlada çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karapürçek Mahallesi'ndeki saman balyalarının bulunduğu buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın