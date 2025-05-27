Susurluk'ta Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütçayır Mahallesi'ndeki özel ağaçlandırma sulama göletinde ayakkabı ve şapka gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 araç ve 8 personelle gölette yaptıkları aramalar sonucunda bir erkeğe ait cansız bedene ulaştı.

Göletten çıkarılan ceset, Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, cesedin çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D'ye ait olduğu belirlendi.