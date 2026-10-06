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Susurluk'ta makineye gizlenen uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Susurluk'ta makineye gizlenen uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Aramalarda makine ve ses sistemine gizlenmiş 240 gram ile 120 mililitre sentetik uyuşturucu ve 130 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 10 günde operasyonlar düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, çamaşır makinesinin ve ses sisteminin içine??????? gizlenmiş 240 gram ve 120 mililitre sentetik uyuşturucu ile 130 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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