Susma Hakkını Kullanan Arkadaş Tutuklandı
Tokat'ta motosiklet kazasında yaralı bulunan Hatice Yalman'ın ölümüne ilişkin arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı ve tutuklandı.
SUSMA HAKKINI KULLANAN ARKADAŞI TUTUKLANDI
Tokat'ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen Yalman'ın 4 yıllık arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı. Mustafa Koç tutuklanırken, A.K. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel