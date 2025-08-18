Suşehri Ülkü Ocakları'na Uğur Akbulut Atandı

Güncelleme:
Suşehri ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanlığına Uğur Akbulut getirildi. Devir teslim töreninde yeni başkana başarılar dilendi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Bahadır Gökmen, Akbulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Geçmiş dönemlerde ocak başkanlığı yapan tüm başkanlara teşekkür eden Gökmen, Suşehri ilçesinin kendileri için her zaman önemli bir konumda olduğunu söyledi.

MHP İlçe Başkanı Resul Kılıç da Akbulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Akbulut ise ocaktan yetişen bir genç olarak, bu bayrağı daha yüksek hedeflere çıkaracaklarını belirtti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çataltaş ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
