Suşehri'nde zeka sınıfı açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Fen Lisesi'nde yapılan zeka sınıfı törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan zeka sınıfı törenle açıldı.

Suşehri Belediyesi tarafından Fen Lisesi'nde yaptırılan zeka sınıfının açılışına, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve okul idarecileri katıldı.

İçerisinde satranç alanı, kitap okuma köşesi ve zeka oyunlarının yer aldığı sınıfın açılışında konuşan Kayaoğlu, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkati çekti.

Öğrencileri sosyal medya ve telefon bağımlılığından uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Kayaoğlu, "Öğrencilerimizden zeka sınıfı için talep geldi. Bizler de bu talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki her okulumuza desteklerimiz devam etmektedir." dedi.

Kayaoğlu, zeka sınıfının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından zeka sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi