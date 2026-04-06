Suşehri'nde zeka sınıfı açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan zeka sınıfı törenle açıldı.

Suşehri Belediyesi tarafından Fen Lisesi'nde yaptırılan zeka sınıfının açılışına, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve okul idarecileri katıldı.

İçerisinde satranç alanı, kitap okuma köşesi ve zeka oyunlarının yer aldığı sınıfın açılışında konuşan Kayaoğlu, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkati çekti.

Öğrencileri sosyal medya ve telefon bağımlılığından uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Kayaoğlu, "Öğrencilerimizden zeka sınıfı için talep geldi. Bizler de bu talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki her okulumuza desteklerimiz devam etmektedir." dedi.

Kayaoğlu, zeka sınıfının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından zeka sınıfının açılışı gerçekleştirildi.