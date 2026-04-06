Suşehri'nde Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'ı ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Güzel ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul eden Kaymakam Yıldız, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği önemli role dikkati çeken Yıldız, "Milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.