Suşehri'nde Muharrem Ayı Kutlaması: Aşure İkramı

Suşehri'nde Muharrem Ayı Kutlaması: Aşure İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Suşehri Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katılarak geleneksel etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği'nin düzenlediği programda konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İslam aleminin muharrem ayını kutlayarak, organizasyonu tertip edenlere teşekkür etti.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise aşurenin yapımından ikramına kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı İsmet Abay da aşure programını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.