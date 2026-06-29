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Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı. Programda konuşan Kaymakam Yıldız, aşurenin dayanışma ve hoşgörü sembolü olduğunu vurguladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince aşure dağıtıldı.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Aşurenin dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyleyen Yıldız, "Aşuredeki çeşitlilik ve farklı nimetlerin bir araya getirilmesi, farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Milletimiz aşure geleneğini yüzyıllardır sürdürerek, birlikte yaşamanın en güzel örneğini göstermektedir." dedi.

Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Abay ise aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, 2014 yılında kurulan derneklerine üye sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

İlçede cemevi yapmak için de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Abay, programa katılanlara teşekkür etti.

Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz'ın dua etmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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