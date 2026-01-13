Haberler

Kardan folklor ekibi oluşturdu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aşçı ve folklor eğitmeni Yunus Sezer, kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi oluşturdu. 7 kişilik ekip, geleneksel folklor kıyafetleriyle dikkat çekti.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yunus Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.

Sezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.

Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.

???????Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
