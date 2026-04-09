Suşehri Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediyede görevli çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çalışan personellerin can güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir zorunluluk olmadığını belirten Kayaoğlu, "Çalışanlarımızın hayatını, sağlığını ve geleceğini korumak en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde düzenli olarak sağlık taramaları gerçekleştirilmekte, olası afetlere karşı hazırlıklarımız güçlendirilmekte ve ilk yardım eğitimleriyle personelimizin bilinç düzeyi artırılmaktadır." dedi.

Kayaoğlu, daha güvenli bir çalışma ortamı, daha güçlü bir belediye anlayışıyla, tedbiri elden bırakmadan, her koşulda insan hayatını merkeze alan çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.

Daha sonra uzmanlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.