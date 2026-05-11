Suşehri'nde Anneler Günü kutlandı

Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Kılıçkaya Baraj Gölü Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez coşkusunu ve Anneler Günü'nü bir arada kutladıklarını söyledi.

Anneler Günü'nü tebrik eden Kayaoğlu, "Doğanın canlandığı bu özel mevsimde, annelerimizin gülen yüzüyle baharı daha da güzelleştirdik. Hayatımıza kattıkları sonsuz sevgi ve emekleri için tüm annelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Yöresel ses sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halayların çekildiği programda, yılın annesi seçilen şehit annesi Dursune Kuzpınar'a hediye verildi.

Programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun eşi Tuğba Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
