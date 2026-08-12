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Kaymakam Yıldız köylere hizmet için gece gündüz çalışıyor

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Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Polat ve Kavşut köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, talepleri dinledi ve asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurguladı.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Polat ve Kavşut köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde muhtarlar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Yıldız, köylerde yapılan çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Köy sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Yıldız, Suşehri'nin tüm köylerine hizmet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Özellikle asfaltlama konusunda çok başarılı olduklarını kaydeden Yıldız, asfaltsız yol bırakmayacaklarını, bu nedenle Kavşut köyünün yollarının asfaltlanmasıyla daha güzel bir görünüm kazanacağını ifade etti.

Yıldız'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer ile kaymakamlık birim müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA
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