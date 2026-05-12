Yunanistan'da, Survivor yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi

Yunanistan'da yayınlanan Survivor programının yarışmacısının zıpkınla avlandığı sırada turist taşıyan tekneyle çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi. Yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

SKAI TV'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Türk yapım şirketi tarafından çekilen ve SKAI TV'de yayımlanan Survivor programının yarışmacılarından birine, zıpkınla denizde avlandığı sırada turist taşıyan tekne çarptı.

Ağır yaralanan yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Survivor programının yayınının ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
