Eskişehir'de Geri Manevra Yapan Araç Şahsa Çarptı

Eskişehir'de Geri Manevra Yapan Araç Şahsa Çarptı
ESKİŞEHİR'de sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil Şöhret Ş. (55) adlı kadına çarptı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil Şöhret Ş. (55) adlı kadına çarptı. Aracın altında kalan Şöhret Ş. yaralanırken, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde Mustafa A.'nın geri manevra yaptığı 34 NAT 309 plakalı otomobil, arkada yürüyen Şöhret Ş.'ye çarptı. Yere düşen Şöhret Ş., otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip uyarısı üzerine Mustafa A. aracı durdurdu. Otomobilin altından yaralı olarak çıkarılan Şöhret Ş., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Şöhret Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Mustafa A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
