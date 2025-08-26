Sürücünün Tehlikeli Davranışı Kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracının cam kenarına koyarak trafikte ilerlemesi cep telefonuyla görüntülendi. Bu tehlikeli hareket, diğer sürücülerin güvenliğini tehdit etti.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 47 DR 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi. Diğer ayağıyla aracı kullanan sürücünün hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
