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Amasya'da Park Halindeki Otomobilin Kapısı Elektrikli Bisikletli Kadının Yüzüne Çarptı

Amasya'da Park Halindeki Otomobilin Kapısı Elektrikli Bisikletli Kadının Yüzüne Çarptı
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Amasya'da sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobilin kapısını açması sonucu, üç tekerlekli elektrikli bisikletteki Gönül Ö.'nün yüzüne kapı çarptı. Kadının gözlüğü kırılırken, cam parçaları yüzüne saplandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobilin açılan kapısı, üç tekerlekli elektrikli bisikletteki Gönül Ö.'nün (46) yüzüne isabet etti. Gönül Ö.'nün gözlüğü kırılırken, cam parçaları ise yüzüne saplandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tayyar K., 05 AAF 461 plakalı otomobilini yol kenarına park edip, inmek için kapıyı açtı. Bu sırada kapı, aynı yöne giden Selda Ş.'nin kullandığı 05 ADU 099 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletteki Gönül D.'nin yüzüne isabet etti. Kazada Gönül Ö.'nün gözlüğü kırıldı. Gözlük camının parçaları Gönül Ö.'nün yüzüne saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönül Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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