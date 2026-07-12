Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 210 gram esrar, 15 gram eroin, 550 gram kenevir tohumu, tabanca şarjörü, 40 fişek, av tüfeği, hassas terazi ve 30 kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.