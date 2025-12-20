Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Üveçli Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 18 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
