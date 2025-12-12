Haberler

Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi yaralandı. İki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
