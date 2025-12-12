Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi yaralandı. İki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
