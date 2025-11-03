Suruç'ta Küçük Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Melek Şaylı, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, teslimat sonrası gerçekleşti ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde evinin önündeki sokakta oyun oynayan Melek Şaylı'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen Şaylı kurtarılamadı.
Söz konusu aracın kargo aracı olduğu ve Şaylı ailesine kargoyu teslim ettikten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel