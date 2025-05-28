Suruç'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yavuz, Halk Eğitim Merkezlerinin sadece mesleki kazandırmakla kalmadığını aynı zamanda kursiyerlerin sosyal hayata katılımını arttırdığını belirterek, "Hayat boyu öğrenmenin önemini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz. Tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi yıl boyunca gösterdikleri çaba ve başarıları için kutluyorum." dedi.

???????Etkinlikte müzik dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni alırken, sergi alanlarında ise el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Programa Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç davetliler ve kursiyerler katıldı.