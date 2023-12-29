Suruç'ta hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.C'nin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda firari hükümlü yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.