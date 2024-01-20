Suruç'ta firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ekiplerce yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, 4 farklı suçtan aranması bulunan M.T. ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.