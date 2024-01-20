Suruç'ta firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. yakalandı. Hükümlü cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 4 farklı suçtan aranan M.T. ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ekiplerce yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, 4 farklı suçtan aranması bulunan M.T. ekiplerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.