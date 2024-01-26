Suruç'ta depremden hasar alan cami yeniden yapıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Hacı Osman Doğan Camisi, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İbrahim Güneş'in girişimleriyle yıkılarak yeniden yapıldı. Cami, Cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan cami yıkılarak yeniden yapıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden Suruç ilçesindeki Hacı Osman Doğan Camisi de ağır hasar aldı.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İbrahim Güneş'in girişimleriyle ağır hasarlı cami yıkılarak yerinde yeniden yapıldı.
Cami Cuma namazının kılınmasıyla ibadete yeniden açıldı.