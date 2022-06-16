Suruç'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yıldırım Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangın sırada evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel