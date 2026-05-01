Sürmene'de yapılacak "Bayraktar Bilim Merkezi"nin protokolü imzalandı

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır: - "Umuyoruz ki nice Selçuk Bayraktarlar, Özdemir Bayraktarlar yine bu topraklarda, bu merkezlerde yetişecek"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sürmene Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek "Bayraktar Bilim Merkezi"nin protokolü imzalandı.

Sürmene Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, projenin ilçe için çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

Öztürk, projeyle gençlere önemli bir vizyon aşılanacağını belirterek, "Onlara rol model olacak bir yapı ortaya çıkacak. İnşallah çok daha güzel yerlere gelecekler." dedi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır ise Özdemir Bayraktar Trabzon Bilim Merkezi'nden sonra Sürmene'de Trabzon'un ikinci büyük bilim merkezinin protokolünü imzaladıklarını dile getirdi.

Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak kurulduğumuz yıldan itibaren mütevelli heyeti başkanımız Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde gençlere, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine bilim ve teknoloji alanında farkındalık kazandırmak, onların teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir nesil olması, bunu yaparken de aslında ülkemizin ve dost ve kardeş coğrafyamızla beraber dünyada teknolojiyi ve bilimi iyiliğe insanlığın, toplumun faydasına kullanacak bireyler yetiştirmek maksadını taşıdık."

DENEYAP teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, TEKNOFEST, burs programları ve akademik programlar gibi birçok farklı alanda faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Hıdır, şunları kaydetti:

"Hem 81 ilimizde hem Kırgızistan, Azerbaycan, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi farklı coğrafyalarda da bu inancı taşımaya, bu dönüşümü gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah Sürmene'de ilk adımını atacağımız merkezimizin de hem Sürmene'deki gençlerin, aynı zamanda çevre ilçelerde bulunan diğer kardeşlerimizin de katılım sağlayacakları DENEYAP teknoloji atölyelerinden matematik, tasarım, teknoloji gibi farklı atölyelerde eğitimler alacağı, TEKNOFEST yarışmalarına katılacağı projeler geliştireceği ve bu projeleri de ülkemizde katma değeri yüksek girişimlere, ürünlere dönüştürecekleri bir cazibe merkezi adeta inşa etmeyi hedefliyoruz."

Sürmene'den başta Özdemir Bayraktar ve milli teknoloji hamlesi vizyonu mimarı Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar gibi isimlerin çıktığını belirten Hıdır, "Bu doğrultuda bu projede ilk başından beri yanımızda olan desteklerini her daim maddi ve manevi olarak sunan başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü ve vakfın mütevelli heyeti üyesi Haluk Bayraktar'a ve bu projenin gerçekleşmesinde bu vizyonu ortaya koyan ve desteklerini her zaman sunan Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umuyoruz ki nice Selçuk Bayraktarlar, Özdemir Bayraktarlar yine bu topraklarda, bu merkezlerde yetişecek. Önce ülkesine, sonra dünyaya, insanlığa fayda sağlayacak teknolojiler ve ürünler geliştirecek diye arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon yolculuğuna güçlü bir katkı sunacak Bayraktar Bilim Merkezi için protokol imza törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Azizoğlu, milli teknoloji hamlesine öncülük eden T3 Vakfının, Sürmene'ye kazandıracağı bu eserin sadece bir bina değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini yetiştireceğini ifade etti.

Gençlere yeni ufuklar açacak, onları bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşturacak projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Azizoğlu, projenin Selçuk Bayraktar Caddesi'nin kuzeyindeki 5 bin 140 metrekarelik bir alana yapılacağını söyledi.

Azizoğlu, inşaatına bu ay içerisinde başlayacakları projeyi 2027 yılına yetiştirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, "Bayraktar Bilim Merkezi"nin protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
